Viareggio e Shelley, proseguono le celebrazioni del poeta con la ristampa del volume curato da Viani

Viareggio, Viani e il mito di Shelley. Continuano nella città della Versilia le iniziative per ricordare il poeta romantico nel bicentenario della sua morte, con la presentazione del numero unico curato da Lorenzo Viani nel 1922, edito in occasione del centenario della morte del poeta.

Ristampato a corredo della mostra che celebra Shelley a villa Paolina, il prezioso documento conservato nell’archivio storico di Viareggio sarà distribuito in omaggio questo martedì (16 agosto) in occasione della conferenza in programma alle 21,30 alla Galleria d’arte moderna e contemporanea Lorenzo Viani, che vedrà gli interventi del professor Umberto Sereni e dell’avvocato Franco Pocci che parleranno di questo prezioso documento storico, patrimonio della città di Viareggio.

La pubblicazione ospita in prima pagina un ritratto di Shelley essa stessa di Lorenzo Viani. Una pubblicazione con attestati di stima per il poeta morto annegato nel naufragio della sua goletta Ariel mentre tornava alla sua villa di Lerici, tra cui quello di Gabriele D’annunzio che alla rievocazione shelleyana a 100 anni dalla morte dedica una sua poesia Anniversario Orfico (Udimmo in sogno sul deserto Gombo / sonar la vasta buccina tritonia / e da Luni diffondersi il rimbombo / a Populonia) pubblicata nella prima pagina di questo numero unico che nella sua originale tiratura fu stampato in mille copie. Un numero unico che contiene anche altri contributi tra cui quello di Alceste De Ambris che a lui dedica l’articolo Il poeta di tutte le ribellioni, di Giosue Carducci che ci parla di Shelley in Italia, oltre a citazioni di Byron e Giovanni Bovio.

