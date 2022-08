Athos Pastechi nuovo delegato zonale di Forza Italia in Versilia

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Lucca Maurizio Marchetti, d’intesa con il coordinatore regionale Massimo Mallegni, hanno nominato il nuovo delegato zonale della Versilia nella persona di Athos Pastechi.

Il vicepresidente dei senatori di Forza Italia e coordinatore regionale toscano Massimo Mallegni ha dichiarato: “Auguro un buon lavoro ad Athos Pastechi, uomo serio e di esperienza. Sono certo che sarà in grado di svolgere un ottimo lavoro per Forza Italia in tutta la zona della Versilia”

Soddisfazione anche da parte del coordinatore provinciale di Lucca Maurizio Marchetti: “Una nomina che mette un ulteriore tassello alla nostra efficiente organizzazione della zona della Versilia. Gli auguro buon lavoro”

Il neo delegato Athos Pastechi ha appreso con orgoglio della sua nomina: “Sono molto felice per questo incarico che assolverò con grande impegno e senso di responsabilità. Lavorerò per diffondere le idee ed i programmi di Forza Italia in un quadro di coesione con tutto il centrodestra, così come sta avvenendo con successo a livello nazionale”.