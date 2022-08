Nominato il nuovo coordinamento di Fratelli d’Italia a Viareggio

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Viareggio Marco Dondolini, nominato il 29 luglio scorso dal coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, ha provveduto a nominare il nuovo coordinamento. Carlaberto Tofanelli seguirà il turismo, Barbara Paci cultura e innovazione, Marco Dondolini i lavori pubblici, Lauro Cima le tradizioni popolari, Chiara Benedusi equità sociale e disabilità, Christian Marcucci tutela del territorio e animali, Francesco Volpe commercio e ambulanti, Raffaele Biondo sicurezza e legalità, Laura Domenici sport e impiantistica sportiva, Silverio Pagano porto e cantieristica navale, Delfina Caparelli lavoro e crisi aziendali, Giuliamaria Carlip atrocinio e tutela legale e Stefano Cimoli caccia e pesca.

“Ringrazio l’onorevole Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi per il supporto – dice Dondolini – e sono soddisfatto di poter contare su una squadra che ha settori di competenza distribuiti non solo tenendo conto delle personali professionalità e inclinazioni, ma anche della continuità rispetto all’impegno portato avanti fino ad oggi. Il nostro gruppo sta crescendo in modo sensibile sul territorio e sta avendo sempre più contatto con i cittadini anche grazie agli sportelli attivati”