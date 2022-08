Salvini alla Versiliana, il sindaco: “L’ordinanza rispetta il protocollo previsto per gli ex ministri dell’interno”

“Le misure di sicurezza più stringenti che saranno applicate in occasione della partecipazione del senatore Matteo Salvini al Caffè della Versiliana rispondono a un obbligo specifico, imposto dal Viminale, per tutti coloro che hanno ricoperto la carica di ministro dell’interno”. Così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, chiarisce i contorni dell’ordinanza emessa dalla polizia municipale per mercoledì (17 agosto) e riferita a provvedimenti di viabilità, su viale Roma e viale Morin, per ragioni di pubblica sicurezza.

Nessun pericolo di contestazioni, quindi, ma normali protocolli applicati dagli uffici delle amministrazioni locali su disposizione ministeriale: “È prevista una grande affluenza – conclude il primo cittadino – come del resto è stato per altri esponenti della politica nazionale che hanno scelto la nostra Versiliana e il prestigioso palco del Caffè come luogo di serio e sano dibattito, accogliente e aperto”.