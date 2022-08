Tutto pronto per Viareggio Talks: sul palco i quattro peccati capitali

Sono accidia, ira, superbia e avarizia i quattro peccati capitali indagati al giorno di oggi, al centro di altrettanti talk show animati in programma da domani 17 a lunedì (22 agosto) per Viareggio Talks – Di che vizio sei?, nell’ambito del progetto Il Palco di Maria Luisa, nell’omonima piazza vista mare di Viareggio, di fronte al Grand Hotel Principe di Piemonte.

A idearli e condurli Maurizio Vanni (storico dell’arte e museologo) con ospiti del mondo della cultura, dell’impresa e della scienza (inizio alle 21,15, ingresso libero).

Si inizia domani (17 agosto) con Accidia. La meravigliosa pesantezza dell’essere attori principali della nostra vita, con Annalivia Walker, arpista, Thomas Angeli, attore, Gherardo La Francesca, ex ambasciatore e scrittore, Franco Bassetto, professore ordinario, specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Patrizia Lazzari, musicista e scrittrice; si prosegue il 20 agosto con Ira. Ragione o istinto? La rabbia e l’energia propulsiva con Francesco Carmignani, violinista, Marianna Perilli, attrice, Matteo Cesca, comico, Vincenzo Vespri, professore ordinario di Analisi Matematica, Unifi, Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra.

A seguire, il 21 agosto, Superbia. Dall’autorità all’autorevolezza. Il carisma del leader con Stefano Cocco Cantini, sassofonista, Francesco Bargi, attore, Sergio Risaliti, direttore Museo Novecento di Firenze, Enrico Marchi, psichiatra, specialista in Arteterapia, Sabrina Zuccalà, presidente di 4WARD360, specialista in nanotecnologie. Chiusura il 22 agosto con Avarizia. Il tempo dell’essere o lo spazio di avere? con Meme Lucarelli, chitarrista, Claudia Cecchini, attrice, Marialina Marcucci, presidente Fondazione Carnevale di Viareggio, Nicola Grazioso, direttore amministrativo del Teatro Petruzzelli di Bari, Silvio Presta, professore CdL in tecnica della psichiatrica.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito de Il palco di Maria Luisa, la rassegna estiva fronte mare in corso nell’omonima piazza a Viareggio, voluta dal Comune di Viareggio e resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano, la Fondazione Carnevale di Viareggio, Mo.Ver spa, Navigo, il Grand Hotel Principe di Piemonte e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di iCare srl.

Ingresso libero.