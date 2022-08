A Seravezza ufficio elettorale aperto per il rilascio dei certificati

L’ufficio elettorale del Comune di Seravezza resterà aperto domani (18 agosto), venerdì 19 e sabato 20 dalle 9 alle 18 e domenica 21 e lunedì 22 dalle 9 alle 20 allo scopo di garantire il rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Un adempimento necessario nel periodo di presentazione delle liste elettorali.

La richiesta potrà essere trasmessa al Comune per posta elettronica all’indirizzo demografici@comune.seravezza.lucca.it, con posta certificata a protocollo.seravezza@postacert.toscana.it, oppure potrà essere recapitata a mano, opportunamente corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato il modello di richiesta.

Inoltre, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, è possibile sin da ora richiedere la tessera elettorale, nel caso di completamento o di smarrimento della stessa. Per prenotare il rilascio di una nuova tessera sarà sufficiente inviare una mail contenente i propri dati anagrafici all’indirizzo demografici@comune.seravezza.lucca.it, oppure telefonare ai numeri 0584 757719 o 0584 757741/48. Si potrà quindi passare a ritirarla in un secondo momento, senza attese, presso la sede in via Fratelli Rosselli n.70 a Querceta.