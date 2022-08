Contributi per gli affitti, pubblicata la graduatoria a Viareggio

È stata pubblicata a Viareggio la graduatoria provvisoria del bando ordinario per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022, approvata con la Determinazione dirigenziale 1500 di ieri (16 agosto).

Per presentare eventuale opposizione, per chi è stato escluso, c’è tempo fino a giovedì 25 agosto, compilando il modulo disponibile all’ufficio per il cittadino del Comune di Viareggio o scaricabile dal sito internet (clicca qui) nella pagina dell’ufficio casa.

Entro la data di scadenza del bando, il 21 luglio, sono state presentate in totale 295 domande, di cui 212 ammesse (suddivise in 148 in fascia A e 64 in fascia B) e 83 escluse.

Per presentare opposizione all’esclusione è necessario compilare il modello, completo

della documentazione richiesta, entro il 25 agosto con le stesse modalità previste per la

partecipazione al bando, quindi direttamente all’ufficio protocollo, oppure inviando una pec ma solo da una posta certificata o per raccomandata.

“Siamo contenti che i cittadini hanno partecipato numerosi – dichiara l’assessore al welfare del

Comune di Viareggio Sara Grilli – perché in un momento di difficoltà economica come quello attuale, questo contributo è un aiuto importante da parte dell’amministrazione comunale per ogni nucleo familiare. Invitiamo quindi i cittadini a controllare la propria posizione in graduatoria, in modo tale da proporre eventuale opposizione nel caso in cui si fosse esclusi per motivi sanabili e non ostativi”.

Una volta scaduti i termini per presentare opposizione, le istanze pervenute saranno valutate dal dirigente dell’ufficio casa e successivamente sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Per informazioni i cittadini possono rivolgersi all’ufficio casa ai seguenti contatti: email: ufficiocasa@comune.viareggio.lu.it; Skype: ufficio casa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Telefono: 0584/966846, 0584/966738, 0584/966877, 0584/966808.