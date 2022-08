Perini Navi, Fdi: “Troppe incognite, si muova la Regione”

“Dopo che nei mesi scorsi The Italian sea group ne aveva rilevato la proprietà, sembravano aprirsi nuove prospettive per la Perini Navi, storica azienda viareggina leader mondiale nella produzione di yacht a vela e a motore di lusso”.

Così inizia la dichiarazione congiunta sullo stato dell’arte della nautica in Versilia degli esponenti di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi (consigliere regionale), Marco Dondolini (coordinatore comunale di Viareggio) e Silverio Pagano (responsabile dipartimento porto e cantieristica navale).

“A distanza di tempo, però, – proseguono i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni – chi passa dalla darsena non può notare come le attività siano tutt’altro che febbrili. Sullo sfondo, ci sono incertezze sulle concessioni, sui permessi, sulle garanzie occupazionali annunciate in sede di accordo, con tutto quello che ciò comporta per la sorte di tanti artigiani legati al settore. Perdere questa occasione o non sfruttarla per insipienza o mancanza di chiarezza sarebbe un colpo durissimo per Viareggio”.

“Per questo – è l’accorato appello di Fantozzi, Dondolini e Pagano – invitiamo la Regione a farsi carico della questione e a fornire un quadro preciso e trasparente della situazione, richiamando tutti i soggetti interessati all’assunzione di responsabilità nei confronti dei tanti cittadini che avevano ritrovato speranze per un vero rilancio del settore della nautica”.