Elezioni politiche, le candidate Pd Graziani e Nardi saranno in piazza XXIV maggio

Elezioni politiche, domani (20 agosto) il Partito Democratico di Pietrasanta allestirà un gazebo in zona mercato a Tonfano in piazza XXIV maggio, per illustrare il programma in vista dell consultazione.

Saranno presenti le candidate Anna Graziani per il Senato e Martina Nardi per la Camera, insieme ai dirigenti del Partito Democratico Versilia: il segretario Riccardo Brocchini e i vicesegretari Alessandro Del Dotto e Claudia Dinelli.

Per l’occasione sarà possibile tesserarsi al Partito democratico di Pietrasanta.