Festival Puccini, al Gran Teatro all’aperto torna in scena la Turandot

A Pechino, al tempo delle favole, vive Turandot, bellissima principessa ma dal cuore di ghiaccio. Molti principi chiedono la sua mano, ma la principessa, che rifiuta l’amore in maniera radicale, pone tutti i suoi pretendenti di fronte ad una terribile prova: se non risolvono 3 difficilissimi enigmi sono condannati alla morte.

La favola cinese musicata da Puccini torna in scena nel Gran Teatro all’aperto per l’ultima recita dell’anno in corso, domani (20 agosto). Il festival prosegue con rappresentazioni di altre opere.

Il debutto nel difficile e impervio ruolo del titolo del soprano Yuko Tsuchiya, soprano drammatico dotata di grande estensione che affronta la difficile prova del grande palcoscenico di Torre del Lago dopo aver frequentato nel 2022 i corsi di alto perfezionamento della Puccini festival academy.

La dolce Liù vede interprete la giovane soprano siciliana, Emanuela Sgarlata. Nel ruolo del principe ignoto (Calaf), Theodor Ilincai, l’imperatore Altoum, Kazuky Yoshida, Timur Abramo Rosalen, Giulio Mastrotaro, Pang Didier Pieri, Pong Francesco Pittari, un mandarino Davide Battiniello, prima ancella Francesca Paoletti, seconda Ancella Ayaka Kiwada, il principe di Persia Francesco Lucii.

Una produzione quella del Festival Puccini 2022 nata da una coproduzione con il Teatro Goldoni di Livorno, e porta la firma alla regia di Daniele Abbado che ha visto in Turandot, capolavoro del Novecento, un’opera di straordinaria modernità ancora più esaltata dal finale che Luciano Berio ha composto nel 2001 per l’opera del maestro rimasta incompiuta a causa della prematura scomparsa.

Un impianto scenico contemporaneo simbolico e minimale, per un’opera assolutamente moderna e in cui è evidente un affascinante approccio tecnologico grazie alle belle scene di Angelo Linzalata, corpi luminosi innovativi illuminano anche i colorati, moderni costumi di Giovanna Buzzi. Sul podio Michele Gamba, tra i direttori italiani più apprezzati.

Assistente alla regia Patrizia Frini, scenografo e light designer Angelo Linzalata, costumista Giovanna Buzzi, Coreografa Simona Bucci. Il coro del Festival Puccini è istruito da Roberto Ardigò. Chiara Mariani dirige il coro voci bianche del Festival Puccini.

Per info e acquistare biglietti (da 19,50 a 169 euro) chiamare lo 0584.359322 o scrivere a ticketoffice@puccinifestival.it.