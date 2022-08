L’odissea del povero Tay: da un canile all’altro.



Tay è un bellissimo cagnolone di razza american Staffordshire, ed ha circa due anni e mezzo. È stato portato via da un canile orribile, dove viveva in condizioni di grande sofferenza insieme alla sua compagna Queen e ai loro due cucciolotti. Fortunatamente dopo un po’, sia i piccoli che Queen sono stati felicemente adottati e lui poverino è rimasto in una gabbia da solo

Foto 3 di 5









È molto intelligente, buono e socievole, è docile al guinzaglio e avrebbe tanto bisogno di trovare una casa e qualcuno che gli voglia bene. Andatelo a conoscere….

Per info: Lida Versilia. Fabio 347.2612527; Maria Grazia 347.7780841.