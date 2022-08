Jova Beach Party, treni e traghetti straordinari da e per Viareggio

Conto alla rovescia per la doppia tappa del Jova Beach Party a Viareggio. Nell’attesa che i fan occupino la spiaggia del Muraglione il 2 e 3 settembre, intanto, gli organizzatori rinnovano l’appello al pubblico per incentivare l’utilizzo del treno sia per arrivare in città che per andarsene post concerto.

“Per entrambe le date saranno infatti potenziati i servizi sia per l’andata ma soprattutto – spiegano gli organizzatori – per il ritorno, venendo predisposti numerosi treni straordinari diretti a Firenze, La Spezia, Arezzo, Siena. Saranno poi presenti navette-bus da e per la stazione di Viareggio da cui l’area del Jova Beach dista 3 chilometri. Grazie alla partnership con Trenitalia sono previsti sconti per chi raggiungerà Viareggio con Frecce e Intercity che potrà usufruire dell’offerta Speciale Eventi e di sconti. Inoltre ci sarà un traghetto speciale Isola d’Elba-Porto di Viareggio entrambi i giorni. Una nave straordinaria veloce della Toremar partirà alle 12 da Portoferraio e ritorno dal porto di Viareggio a Portoferraio alle 3,45 (biglietto 35 euro compreso pranzo a bordo)”.

Chi arriva in auto avrà quattro grandi posteggi a disposizione ai margini della città con servizio di bus e navette gratuito. Sempre gli organizzatori hanno chiesto poi alle auto di evitare di entrare incentro ricordando che viale dei Tigli rimarrà chiuso al transito. L’ingresso agli spettacoli è in programma dalle 14 da viale Europa. Un secondo ingresso, dal Molo Marinai d’Italia, sarà riservato ai diversamente abili. I Jova Beach Party inizieranno alle 15 e termineranno alle 23,30.