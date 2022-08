Parte da Varignano la campagna elettorale del Partito democratico della Versilia

Il Partito democratico della Versilia inaugura la campagna elettorale su Viareggio incontrando il quartiere Varignano. L’appuntamento è per mercoledì (24 agosto) dalle 10 alle 13 in Piazza Karlovy Vary, nei giardini adiacenti agli uffici postali. Durante l’incontro pubblico sarà presentato il programma elettorale per le elezioni politiche, con un’attenzione particolare ai temi dei diritti civili e sociali.

Nel solco tracciato dall’esperienza delle Agorà Digitali che hanno visto la creazione di un programma frutto della partecipazione e del confronto di quasi 100 mila persone parte anche a Viareggio la campagna delle volontarie e dei volontari che vedrà migliaia di attivisti impegnati su tutto il territorio nazionale.

“Saremo concentrati in attività di prossimità quartiere per quartiere, persona per persona, con l’obiettivo di far conoscere l’idea di governo del paese promosso dalla nostra comunità – spiega il segretario – un’azione di incontro, scambio e partecipazione caratteristica della nostra idea di impegno civico anche come realtà politica locale”.