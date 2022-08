Il cantante lucchese Daniele Barsotti a Spazio Agorà

Un tour attraverso brani noti al grande pubblico e brani inediti per portare in scena un manifesto contro le diversità di genere, religiose e sociali, mettendo in evidenza il ruolo della musica e dell’essere artista.

Sono questi gli ingredienti del recital 2022 del cantante lucchese Daniele Barsotti, che farà tappa domani (24 agosto) allo Spazio Agorà di Marina di Pietrasanta. Una serata attraverso la quale Barsotti, accompagnato dalla sua band composta da Eva Spadoni (tastiere), Filippo Vannucci (chitarra), Tommaso Livi (batteria), Leonardo Micheli (bassista), Federico Dell’Orfanello (chitarra), intende regalare quel senso di libertà che nasce spontaneamente nei momenti di condivisione e gioia, legati a brani che fanno parte della nostra storia musicale.

Daniele Barsotti, già vincitore del premio Castrocaro 2018 Miglior interpretazione e arrangiamento, ha al suo attivo importanti collaborazioni con artisti di chiara fama e si è recentemente esibito in occasione del concerto di Gloria Gaynor.

L’evento promosso dalla Fondazione Versiliana, inizierà alle ore 21,30 e sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.