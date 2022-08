L’arte africana e la Fondazione Ragghianti al Caffè della Versiliana

Si parlerà di arte e soprattutto di arte africana nell’incontro al Caffè della Versiliana di domani (24 agosto) alle 18,30 insieme alla Fondazione Ragghianti di Lucca.

L’attenzione per le culture artistiche extraeuropee fu infatti una costante nel lavoro di Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987) e di sua moglie Licia Collobi; importante fu il loro rapporto con Ezio Bassani, grande studioso di arte africana, e va ricordato il ruolo di Ragghianti nel promuovere la prima importante mostra di arte africana nel 1984 a Firenze.

A raccontarci la sua esperienza sul palco ‘Romano Battaglia’ sarà Alessandro Romanini, critico d’arte e co-curatore del Padiglione della Costa d’Avorio alla Biennale di Venezia di quest’anno, in un incontro introdotto da Alessandra Trabucchi, consigliera d’amministrazione della Fondazione Ragghianti di Lucca e condotto da Paolo Bolpagni, direttore della stessa Fondazione. Con Romanini scopriremo il vivace ribollire della giovane scena artistica africana, che ha perlustrato approfonditamente già in precedenza e di recente in occasione del suo importante incarico.

Gli Incontri al Caffè hanno luogo tutti i pomeriggi allo ‘ Spazio Caffè Romano Battaglia’ con inizio alle 18,30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il programma può subire variazioni. Programma completo sul sito www.versilianafestival.it