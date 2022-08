Massarosa, continuano gli incontri informativi post incendio: prossima tappa a Bozzano

Continuano gli incontri del Comune di Massarosa nelle frazioni per informare la cittadinanza e confrontarsi sulla situazione post incendio.

La prossima assemblea pubblica è in programma a Bozzano giovedì (25 agosto) alle 21,15 al Centro civico, dietro la scuola dell’infanzia. All’incontro promosso dal Comitato di rappresentanza locale parteciperà l’amministrazione comunale. Sul tavolo i temi già affrontati nelle precedenti assemblee di Montigiano e Massarosa, a partire dalla situazione post incendio, gli interventi attualmente in corso sui canali e quelli da programmare.

“Stiamo monitorando e seguendo gli interventi dei vari enti a tutti i livelli – commenta l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio – le urgenze sono molte e cerchiamo di dare risposte puntuali e concrete a tutti i territori interessati”.

Questi incontri sono utili anche dal punto di vista informativo e di comunicazione con la distribuzione di un vero e proprio manuale di regole di comportamento in caso di allerta meteo approntato dall’amministrazione comunale per condividere azioni e buone pratiche con i cittadini.

“Prevenire oggi più che mai è un elemento fondamentale – commenta la sindaca Simona Barsotti – essere una comunità e comportarsi come tale, in un costante contatto e confronto reciproco è l’unica strada per affrontare al meglio qualsiasi criticità”.