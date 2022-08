Camaiore, al via i lavori sulla via Provinciale per la rete del gas

Tutto pronto per l’inizio dei lavori al cantiere di 2IReteGas sulla via Provinciale. L’intervento, che agevolerà l’approvvigionamento di gas a Camaiore capoluogo, determinerà modifiche temporanee alla viabilità che interesseranno soprattutto la zona ponte Cavallini. Qui vigerà il senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 22 di lunedì 29 agosto alle ore 6 della mattina successiva per i lavori notturni di posa trasversale delle tubazioni. Successivamente, verrà ripristinato il doppio senso di circolazione per tutta la durata dei lavori. Nei cinque giorni d’intervento, inoltre, verrà istituito il limite temporaneo di velocità massima a 30 km/h in prossimità dei lavori o del cantiere stradale.

“Un intervento importante e necessario, che risolve una problematica annosa che è stata causa di disagio per i cittadini in più di un’occasione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche -. Il lavoro consentirà a Camaiore capoluogo di non avere più difficoltà nell’approvvigionamento del gas. Un netto potenziamento della rete e un vero miglioramento del sistema di distribuzione”.