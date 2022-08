Fiom Cgil: “Jova Beach, si riservino posti auto ai lavoratori della cantieristica”

Jova Beach delle polemiche infinite a Viareggio. Ora nel mirino c’è la sosta delle auto. “Prima che sia troppo tardi, dopo aver letto la delibera dell’amministrazione comunale, che stabilisce che i parcheggi pubblici siano posti a pagamento il 2 e 3 settembre prossimi – spiegano dalla Fiom Cgil – ci preme rammentare che le aree interessate del Cotone e della Darsena, sono abitualmente utilizzate da centinaia di lavoratori della nostra cantieristica. Sarebbe il caso di garantire per i lavoratori ticket gratuiti per il parcheggio o almeno la possibilità del rimborso, il comune ha stanziato ingenti risorse per lo svolgimento di questa iniziativa e se ci fosse un po’ di considerazione anche per chi lavora, non sarebbe male. Non tutti possono far festa, c’è anche chi per vivere deve lavorare e che si debbano pagare decine di euro per poterlo fare ci sembra davvero un fatto grave”.