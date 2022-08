Jova Beach, Del Ghingaro: “Un sindaco deve pensare agli interessi della città”

“Penso che ci sia una netta differenza tra un professore universitario e un sindaco. Il primo persegue legittimamente interessi legati alla sua cattedra ed al suo settore professionale, di studio e di ricerca, a volte nicchie di sapere che poi possono diventare richiamo generale, come nel caso della salvaguardia dell’ambiente e dell’eco sistema. Il secondo e cioè il sindaco, deve fare gli interessi della comunità che amministra nel suo insieme e non concentrarsi su un solo particolare”. Così il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro parla delle polemiche sorte sul Jova Beach Party, riferendosi, senza citarlo direttamente, allo studio che sarebbe alla base dell’esposto degli ambientalisti che ha avuto come risultato l’apertura di un’indagine da parte della procura.

“Ovviamente – prosegue l’intervento di Del Ghingaro – deve avere bene a mente la sostenibilità, la cura del territorio, il rispetto ambientale, ma ha il dovere di considerare anche lo sviluppo economico che porta ricchezza generale e quindi riduzione delle differenze sociali; deve ricercare l’appeal turistico, i ritorni d’immagine positivi, un marketing territoriale che valorizzi le eccellenze e le peculiarità che esprimono la terra che amministra; deve valorizzare le espressioni culturali, artistiche e musicali, soprattutto quelle che danno risalto nazionale e portano decine di migliaia di persone a divertirsi e a stare bene nella sua città; deve perseguire un progetto ben chiaro di crescita socioeconomica e ambientale che porti valore buono, educato e intelligente alla propria zona. Potrei andare avanti ma penso di essermi spiegato. In sintesi: un professore universitario insegna, studia, teorizza e sperimenta, a volte per fini più alti e porta ricchezza intellettuale, un sindaco migliora il proprio territorio e ricerca la felicità dei propri cittadini nel loro insieme come comunità consapevole, solidale e giusta. Un sindaco si sporca le mani, lotta ogni giorno su mille fronti, avendo ben chiaro l’obiettivo dell’interesse generale. Insomma il professore studia e insegna, il sindaco governa. Due mestieri diversi e rispettabili entrambi”.