Jova Beach Party, c’è anche l’ok della Soprintendenza

Jova Beach Party al Muraglione di Viareggio, c’è anche il via libera della Soprintendenza.

Ad annunciarlo il sindaco Giorgio Del Ghingaro: “Secondo alcuni il parere favorevole del’Arpat non era sufficiente, sempre secondo loro neanche quello favorevole del Parco bastava. I pareri favorevoli dell’autorità portuale, della Capitaneria di Porto sempre secondo i suddetti erano ininfluenti. La commissione paesaggistica nei giorni scorsi, debitamente interpellata, ha a sua volta espresso un parere favorevole. Ora abbiamo anche quello, sempre favorevole, della Soprintendenza, arrivato proprio oggi“.

“Tutti gli enti preposti e quelli ai quali gli scettici (per usare un eufemismo) si sono rivolti hanno dato il via libera e parere favorevole allo svolgimento del Jova Beach sulla spiaggia del muraglione – prosegue il primo cittadino -. Nel frattempo si sono persi giorni preziosi di lavoro (circa 500 persone per il montaggio), soldi per studi, relazioni, documentazioni e roba varia e nel contempo guadagnati chili di bile, ingrossamenti di fegato e cumuli di menzogne e baggianate. Ora basterà o qualcuno si rivolgerà anche anche al Padreterno?”.