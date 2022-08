A ottobre, grazie alla Fondazione Isyl (Italian Superyacht Life), al via tre nuovi corsi di formazione nel settore dello yachting.

I corsi in programma sono a disposizione di diplomati (dai 18 fino a 30 anni non compiuti) e ci sono tre percorsi di studio: Y&B – Yachting Builder; Yas III – Yachting surveyor e Mym – Marina Yachting Manager. I posti disponibili sono 75 per altrettanti giovani diplomati che vogliano cogliere una grande opportunità di acquisire conoscenze, competenze tecniche, avvicinarsi nel mondo del lavoro e trovare occupazione nella nautica da diporto e in altri settori strategici come il turismo e l’accoglienza. I corsi si svolgeranno prevalentemente a Viareggio, tra i primi distretti nautici al mondo per produzione e know-how, nel campus Isyl all’interno della prestigiosa sede di Villa Borbone con disponibilità di alloggi convenzionati per gli studenti fuori sede nel villaggio diffuso Isyl.

I corsi

Y&B – Yachting Builder

Il corso prepara per la professione di Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture. Una professione fondamentale all’interno di cantieri e di studi di progettazione, capace di confrontarsi con clienti quali cantieri, armatori e studi tecnici e di sviluppare una rete importante di relazioni nazionali ed internazionali con i fornitori e i registri di classifica, come Rina. Ha una durata biennale ed è aperto a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni (non computi) che aspirano a diventare figure altamente qualificate con conoscenze e competenze delle diverse fasi della produzione cantieristica. Il corso prevede una durata complessiva di 4 semestri per 2000 ore totali, suddivise in 1200 ore di formazione in classe e 800 ore di stage. Le domande dovranno pervenire entro lunedì 24 ottobre 2022.

Yas III – Yachting Surveyor

Con durata biennale, è dedicato a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni (non compiuti), che aspirano a diventare surveyor, tecnici altamente qualificati in grado di ispezionare lo yacht ed i suoi impianti. Il surveyor sia di bordo che a terra è una figura professionale importante fin dal momento della costruzione dell’imbarcazione e per tutto il ciclo di vita dello yacht che si interfaccia sia con il cantiere, con ispettori di bandiera, enti di classificazione e registri navali oltre che comandanti e in alcuni casi armatori. Il corso prevede 4 Semestri per un totale di 2mila ore di cui 800 di stage. Le domande dovranno pervenire entro venerdì 14 ottobre.

Mym – Marina Yachting Manager

Il corso è dedicato a chi intende specializzarsi nella gestione delle marine. Un operatore che valorizza la gestione e l’organizzazione, migliorando il management tecnico, ottimizzando tempi, costi e attività amministrativa della marina. È sicuramente una figura attenta alle interconnessioni territoriali, e per questo strategica all’interno del porto. La figura di tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche è un professionista altamente qualificato per la gestione e la logistica delle Marine anche attraverso la promozione di servizi di integrazione con il territorio. Il diploma di tecnico superiore si acquisisce dopo un corso di durata biennale, aperto a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni (non compiuti) con principale focus sul marketing e l’accoglienza. Il corso avrà una durata complessiva di 4 semestri per 2mila ore totali, di cui 800 di stage. Le domande dovranno pervenire entro martedì 18 ottobre 2021.

Le domande per tutti e tre i corsi dovranno essere presentate alla Fondazione Isyl. I corsi prenderanno avvio entro il 30 ottobre. Sarà possibile partecipare agli open days il 29 agosto e 30 settembre su piattaforma online e il 12 settembre e 7 ottobre in presenza.

Fondazione Isyl

È un Its (Istituto tecnico superiore) toscano con sede a Viareggio, cuore del settore nautico italiano, nato con l’obiettivo di organizzare corsi di formazione altamente professionalizzante di nuove figure nel settore della nautica da diporto ed esperti di marketing nel comparto dell’accoglienza. Isyl è affiancata nella costruzione dei percorsi di formazione da sei cantieri navali (Azimut|Benetti Group, Cantieri Navali Codecasa, Overmarine Group, Perini Navi, Rossinavi e Tankoa), attivi nella preparazione tecnica specifica dei giovani per contribuire alla crescita del settore, da Navigo, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica, con finanziamenti della Regione Toscana (i corsi sono cofinanziati dal Por Fse 2014-2020, asse A , Occupazione, inserito nell’ambito di Giovani Sì (www.giovanisi.it), il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Tre gli elementi innovativi che pongono da quest’anno Isyl sempre più ad un livello di eccellenza nella formazione nautica dei giovani: un percorso di promozione a fianco delle imprese di distretto, l’attivazione Golden Members, cantieri e società che investono a fianco della Fondazione Isyl nelle promozione della formazione delle nuove generazioni di professionisti della nautica, promuovendone l’inserimento nel mondo del lavoro, e la connessione con la World Yachting School Gioya, un naturale prosieguo del percorso formativo per i giovani diplomati Its, che potranno raggiungere un livello ancora superiore di formazione, da completare – per alcuni grazie alle borse di studio che verranno messe a disposizione – anche dopo aver intrapreso la carriera professionale.

Per maggiori informazioni, visionare e scaricare il bando e per le iscrizioni è possibile navigare sul sito: www.isyl.it oppure contattare segreteria@isyl.it, telefono 366.9779262.