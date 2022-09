Pietrasanta, atletica in festa per il rinnovato impianto Falcone e Borsellino

Saranno gli squilli di chiarina della contrada La Cervia, insieme agli sbandieratori e all‘inno di Mameli eseguito dalla Filarmonica di Capezzano Monte, sabato (3 settembre) alle 16, ad aprire i festeggiamenti per il rinnovato impianto Falcone e Borsellino, visibilmente trasformato dopo i lavori su pista e pedane effettuati dall’amministrazione comunale di Pietrasanta e che, dalle 17,30, accoglierà subito la grande atletica nazionale nel primo meeting Città di Pietrasanta, organizzato dall’Atletica Pietrasanta Versilia.

“Riapriremo il nostro impianto alle competizioni dopo un anno – sottolinea l’assessore allo sport, Andrea Cosci – e lo faremo con quasi 300 atleti, alcuni fra i migliori d’Italia, proprio nel fine settimana che, con il grande evento “Soul Sport”, dedichiamo alla pratica sportiva in tutte le sue declinazioni. Un ringraziamento all’Atletica Pietrasanta Versilia e un invito a tutti, adulti e ragazzi, appassionati e neofiti, a partecipare con noi a questa giornata di festa”.

Fitto e ampio il programma tecnico del meeting: a inaugurarlo gli 80 metri cadetti, categoria giovanile che si confronterà anche nei 1000 (maschile e femminile) e nel lancio del martello (femminile). Per gli assoluti, invece, ai blocchi di partenza i 100, 300 e 1500 metri, poi lancio del martello e del disco, sia maschile che femminile, il salto triplo maschile e il salto in lungo femminile. Occhi puntati su Daisy Osakue (campionessa e primatista italiana del disco), Simone Faloci (campione italiano nel martello), Leonardo Tommasi (campione regionale nel salto triplo). Rachele Mori (campionessa mondiale Juniores nel martello) e Jean Dominique Rovetta Gasigwa, forte di un personale da quasi 16 metri nel triplo.

“Questo meeting, per noi, ha un sapore speciale – dichiara Matteo Mattei, presidente dell’Atletica Pietrasanta Versilia – non solo perché torniamo a organizzare una grande manifestazione dopo due anni di emergenza covid, ma anche perché il 2022 segna il 50esimo anniversario della nascita della società. Lo festeggiamo in un impianto splendido, con gioia e orgoglio, anche per la solida attività giovanile che è da sempre il nostro fiore all’occhiello e che, anche in occasione del ‘Città di Pietrasanta’, avrà uno spazio importante”.

Le prove di mezzofondo (1500 metri) che chiuderanno la giornata, infatti, saranno valide per i campionati regionali di categoria Juniores e assegneranno due premi speciali: nella gara femminile il nono Memorial Mario Vecoli, che ricorda uno dei fondatori dell’associazione sportiva pietrasantina; in quella maschile il primo Memorial Paolo Viti, atleta e presidente della società ma anche forte propulsore della sua attività, agli inizi degli anni Novanta.

“Due persone che – ricordano con affetto dall’associazione sportiva – hanno avuto sempre grande attenzione verso i più giovani e di cui cerchiamo di seguire l’esempio, diffondendo la buona pratica dello sport e dell’atletica leggera in particolare”. L’amministrazione comunale e l’Atletica Pietrasanta Versilia assegneranno anche un riconoscimento intitolato ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all’atleta che, con la sua prestazione, avrà ottenuto il miglior coefficiente tecnico della giornata.