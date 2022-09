Ospedale Versilia, il centrodestra di Camaiore chiede un consiglio congiunto: “Serve azione decisa”

Un Consiglio comunale congiunto di tutti i Comuni versiliesi per affrontare e risolvere le problematiche relative all’Ospedale Versilia: questa la mozione presentata da Andrea Pellegrini, consigliere comunale della Lega e appoggiata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Civica per Camaiore, durante il consiglio comunale di Camaiore, tenutosi ieri (5 settembre).

“In realtà avevo già presentato la mozione durante il consiglio comunale dello scorso luglio – precisa Andrea Pellegrini – ma la discussione era stata rimandata, visto l’insediamento della neo direttrice del Versilia Lisanna Baroncelli. Nulla tuttavia è cambiato in questo periodo e ho ritenuto importante ribadire l’importanza della convocazione di un Consiglio Comunale Congiunto: un atto doveroso, necessario per prendere in considerazione la situazione della sanità in Versilia, la difficoltà degli operatori, il diritto alla salute della cittadinanza”.

Tutti i consiglieri di centrodestra hanno sottolineato le criticità ormai evidenti dell’ospedale Versilia: carenza di personale, tempi di attesa lunghissimi, posti letto ridotti dai 680 iniziali ai 290 attuali: “Il quadro è noto, si tratta di problematiche che si sono accumulate negli anni e che hanno reso la situazione ben oltre il limite di attenzione – affermano tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Civica per Camaiore -. L’ospedale Versilia dovrebbe garantire la tutela della salute dei cittadini e non possiamo andare avanti con turni del personale massacranti, riduzione dei servizi: dobbiamo agire con forza, chiedere alla Regione i suoi piani relativi al Versilia, puntare i riflettori su questa situazione, in accordo con tutti i Comuni della Versilia. La maggioranza consiliare ha proposto invece di affrontare la questione in Conferenza dei sindaci, ossia di fatto seguendo un iter abituale, che evidentemente non ha portato alla risoluzione del problema. Riteniamo che questa visione dimostri la mancanza di consapevolezza di quanto la situazione sia grave. Diamo ovviamente per scontato che in Conferenza dei sindaci il sindaco Pierucci porterà avanti la discussione, ma qui serve un segnale più forte, per accendere i riflettori sulla nostra sanità: è necessario un tentativo collegiale, su iniziativa di Camaiore, visto che l’ospedale si trova sul nostro territorio. La maggioranza dovrebbe sforzarsi di andare oltre i giochi politici e chiedere l’intervento risolutivo alla Regione Toscana, ente deputato alla Sanità: dare priorità alla salute dei cittadini dovrebbe essere al di sopra delle divisioni maggioranza – opposizione”.

“La maggioranza ha perso a mio parere una grande occasione – commenta Pier Francesco Pardini, consigliere della Lista Civica per Camaiore – Io avevo chiesto di unire le due mozioni, che potevano e dovevano andare di pari passo: l’azione in Conferenza dei Sindaci dovrebbe unirsi all’iniziativa di un Consiglio Comunale Congiunto, per aprire a tutta la cittadinanza un dialogo costruttivo e incisivo da portate all’attenzione della Regione. Non si può, per motivazioni esclusivamente politiche, rimanere fermi di fronte ai servizi sanitari inadeguati e ai ritmi sostenuti dagli operatori, già in trincea durante il covid. A questo proposito ringrazio Daniele Soddu, segretario provinciale Fials, che ho incontrato nei giorni scorsi e che ha dimostrato grande disponibilità e apertura al dialogo; da parte nostra continueremo a occuparci della questione, promuovendo altre iniziative e sostenendo tutto il personale”.

La mozione è stata respinta nonostante 9 voti favorevoli, ossia tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia (Claudia Bonuccelli, Simone Frugoni, Rita Lari, Massimiliano Micheli, Cinzia Romboni), Lega (Andrea Pellegrini), Forza Italia (Lara Bianchini), Lista Civica per Camaiore (Pier Francesco Pardini) e la Consigliera di Camaiore Popolare (Arianna Lombardi).