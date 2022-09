“La storia della mela d’oro” al museo archeologico di Camaiore

La grande mitologia classica per grandi e piccoli a Camaiore, con lo spettacolo La storia della mela d’oro di Michele Neri. A ingresso libero, organizzato dal Civico museo archeologico di Camaiore, rientra nel festival I Musei del Sorriso organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

L’appuntamento è per domenica (11 settembre) alle 18,30, per assistere a un percorso pieno di “fremiti”, passioni, paure ed amore in cui narro le vicissitudini di Odisseo, partendo dalla famosa mela d’oro, in uno spettacolo per grandi e piccoli dai 6 anni in su.

Si tratta di un modo per ricordare il grande archeologo tedesco Heinrich Schliemann e le sue scoperte, con una proposta per famiglie con bambini che si basa sulla figura dell’Aedo, l’antico racconta storie. Nell’antica Grecia, era il cantore professionista, riportato ai giorni d’oggi è colui che cercherà di avvicinare gli ascoltatori, con un linguaggio calibrato ed efficace, al grande viaggiatore e alle sue avventure. Spiegherà come, nella tradizione narrativa orale, i testi non venivano tramandati in maniera esatta e sempre uguale a sé stessa, ma piuttosto passando da una generazione all’altra si trasformavano. Fino all’avvento della scrittura, il racconto subiva variazioni e come, la storia di Odisseo, abbia racchiuso tante avventure incredibili e fantastiche, che risultano affascinanti ancora oggi. Verranno brevemente raccontai gli antefatti che costrinsero Odisseo a lasciare la sua terra, sua moglie ed il figlio da poco nato, per poi descrivere le parti più spettacolari delle sue avventure una volta terminata la guerra di Troia.

Per informazioni e prenotazioni: 0584986366, museocamaiore@gmail.com.