A Massarosa due giornate per ricordare il 78esimo anniversario della Liberazione

Due giornate per ricordare il 78esimo anniversario della Liberazione di Massarosa.

Si parte venerdì (16 settembre) alle 17 a la Brilla a Quiesa dove, insieme ad Anpi, saranno ripercorsi i tragici fatti dell’estate del 1944 proprio nel luogo che vide l’internamento dei 400, eccidio di Compignano, Villa Minutoli e altre esecuzioni di civili per mano dei nazisti. Sarà poi proiettato un video inedito della Feb (brasiliani) in Italia: furono i primi ad entrare da Massaciuccoli.

Domenica (18 settembre) alle 17 al teatro Vittoria Manzoni a Massarosa, con ingresso libero, la compagnia teatrale Valteatro porterà in scena i fatti del 1944 ed altro, fino alla Liberazione.

“Una compagnia giovane che si è lasciata coinvolgere dalla nostra storia dal nostro doloroso vissuto e di questo li ringraziamo – dicono da Anpi Massarosa -. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la sensibilità e disponibilità dimostrataci e i dipendenti comunali per il supporto nell’organizzazione. Vi aspettiamo per condividere conoscenza, riflessioni e gioia per essere liberi nell’esercizio della democrazia e della libertà che ci è stata regalata con la Resistenza ma che va difesa ogni giorno da ognuno di noi”.