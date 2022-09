Ospedale Versilia, via alla ristrutturazione e riqualificazione dei ballatoi

La Asl informa che domani (19 settembre), all’ospedale Versilia iniziano i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei ballatoi, lato monte, danneggiati nel 2015. Fino a conclusione dei lavori, il vialetto lato nord (area compresa tra ingresso all’obitorio, che non subirà interdizioni, e ingresso principale) limitrofo alla facciata principale dell’ospedale verrà interdetto al transito pedonale.

L’accesso dall’ingresso principale del presidio Versilia non subirà alcuna limitazione in quanto sarà garantito dal vialetto parallelo che rimarrà aperto come da mappa allegata.