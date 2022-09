Pd, la campagna elettorale si conclude con Letta a Pietrasanta e la cena con i candidati alla Gulfa

Due appuntamenti importanti per la conclusione della campagna elettorale del Partito Democratico – Italia democratica e progressista. Mercoledì (21 settembre) alle 16,30 il segretario nazionale Enrico Letta sarà in piazza Duomo a Pietrasanta dove farà tappa per il suo giro della Toscana che precede la chiusura a Roma di venerdì 23.

Giovedì 22 vengono invece chiamati a raccolta tutti i candidati del territorio versiliese. L’appuntamento è in località La Gulfa a Massarosa per un momento conviviale che prevede una cena con Andrea Marcucci, Anna Graziani e Martina Nardi, i nomi che i versiliesi si troveranno sulla scheda per i collegi uninominali sia al Senato che alla Camera.

Cibo, musica e naturalmente dibattito politico per una serata organizzata dal Pd Versilia, capitanato dal segretario Riccardo Brocchini. Iscritti e simpatizzanti di tutta la Versilia sono invitati a partecipare a entrambe le iniziative.