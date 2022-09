Don Lazzeri Stagi, avanti l’iter per affidare i lavori entro la fine dell’anno

Tempi rispettati e lavori sempre più vicini per il Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta. Si è, infatti, conclusa con esito positivo la fase di consultazione degli enti, in sede di Conferenza dei servizi decisoria.

Questo ulteriore passo avanti conferma che, se l’iter proseguirà con questi ritmi, potrà essere approvato nei tempi stabiliti il progetto definitivo per l’intervento di sostituzione edilizia: viene così rispettato il timing individuato dalla Provincia e dal Comune di Pietrasanta, al fine di affidare i lavori entro il 31 dicembre.

Il progetto del nuovo polo scolastico vede all’opera il Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) formato da Settanta7 srl, Stain Engineering srl di Trento, Dealegno sstp di Firenze; architetto Luca Galleano (Cuneo): un progetto con nuove funzionalità e una diversa organizzazione e disposizione degli spazi della scuola. Nel procedere in questo iter, da una parte, la Provincia ha tenuto conto del forte aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia e, dall’altra, sono stari recepiti i suggerimenti dei professori per l’uso degli spazi laboratoriali e per la didattica.

Il nuovo progetto interessa una superficie di circa 7mila metri quadri e vede un ingresso della scuola più ampio e funzionale. Vi saranno più laboratori e le classi saranno più ampie e modulabili, e con spazi dedicati agli studenti diversamente abili. Verrà realizzato un chiostro interno che accoglierà le opere d’arte dell’Istituto, richiamando quello del Sant’Agostino. Il nuovo polo scolastico si svilupperà su tre piani e vi troverà spazio anche una moderna aula magna, che verrà collegata al chiostro e alla biblioteca.

Grazie all’incentivo del conto termico, i lavori potranno avvalersi di un contributo significativo, che si andrà ad aggiungere ai 16 milioni già stanziati per questo intervento di edilizia scolastica. Dopo l’approvazione della Conferenza dei Servizi, si procederà alla validazione del progetto e definitiva approvazione per arrivare con la definizione delle procedure di gara, che sarà indetta in tempo utile all’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre.