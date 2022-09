Lutto in Versilia per la morte del dottor Bianucci

E’ lutto in Versilia per la morte di Stefano Bianucci. Il medico di famiglia e responsabile di Aft in Versilia è scomparso all’età di soli 68 anni.

Il direttore del dipartimento della medicina generale della Asl Toscana nord ovest ha voluto esprimere il proprio cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa: “Alla famiglia – si legge in una nota – giungano le condoglianze da parte di tutto dipartimento e di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lui”.