Seimiglia senza copertura telefonica, il Comune incontra le compagnie telefoniche

Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci e l’assessore all’innovazione tecnologica Graziano Dalle Luche hanno incontrato oggi i rappresentanti delle compagnie telefoniche (presenti Iliad, Inwit, Tim e WindTre) per un confronto sulla rete mobile nelle Seimiglia. Al centro dell’incontro l’annoso e problematico tema della copertura telefonica, la cui assenza in svariate zone continua a provocare disagi tra gli abitanti. Il dialogo con le aziende è sempre stato costante, ma è chiamato ora a intensificarsi ulteriormente per giungere a una risoluzione migliorativa e definitiva.

Durante il confronto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, le compagnie sono state esortate a elaborare e vagliare in tempi brevi alcune ipotesi progettuali di localizzazione di un nuovo impianto che possa fornire una copertura quanto più estesa , con le tecnologie disponibili, nel territorio delle Seimiglia.

L’intervento è necessario e fondamentale date le criticità, emerse ancor di più durante la tragica parentesi dell’incendio dello scorso luglio: interi paesi isolati a causa dei danni ai cavi e della mancanza una stazione radio base che sopperisse al guasto.

“Un incontro proficuo che sono sicuro porterà alla soluzione di gran parte dei disagi attuali – spiega l’assessore Dalle Luche -. Le compagnie hanno mostrato molta sensibilità e ci hanno assicurato che, in tempi brevi, saranno in grado di presentare un primo studio di fattibilità: valutato quello, ci confronteremo con gli abitanti delle Seimiglia in un percorso partecipato e condiviso. Sono molto fiducioso e auspichiamo che tale percorso possa, già entro la fine dell’anno, permettere di individuare una precisa soluzione e una probabile tempistica di realizzazione dell’impianto, per poi partire con i lavori”.

“L’amministrazione comunale sta lavorando assiduamente su questo tema da tanto tempo: adesso è necessario dare risposte e soluzioni certe ai cittadini – afferma il sindaco Pierucci -. Il territorio comunale deve avere pari dignità: il diritto ad una buona rete mobile è ormai primario e ci stiamo adoperando affinché lo sia anche nelle Seimiglia. Sono sicuro che porteremo a casa il risultato in collaborazione con le compagnie telefoniche”.