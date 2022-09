Querceta, riapre l’ufficio postale dopo l’assalto al bancomat

Riaprirà giovedì prossimo (29 settembre), alle 10,30, l’ufficio postale di via Fratelli Rosselli a Querceta, chiuso da metà luglio a seguito di un assalto da parte di ladri che avevano gravemente danneggiato i locali.

Un danno ingente per Poste Italiane ma anche per gli utenti che hanno dovuto fare a meno di un ufficio grande, ben organizzato e capace di garantire anche le aperture pomeridiane, in un periodo dell’anno che vedeva peraltro un incremento della popolazione. Proprio l’estate, con la chiusura per ferie di numerose ditte, ha provocato uno slittamento dei lavori di rifacimento degli interni, pesantemente danneggiati dall’esplosione con la quale i malviventi avevano scardinato e portato via lo sportello del bancomat.

Dinanzi a questa situazione di oggettivo disagio, il sindaco Lorenzo Alessandrini e il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini in questi mesi hanno tenuto una fitta corrispondenza con i dirigenti di Poste, prima chiedendo e ottenendo il mantenimento dell’apertura regolare dell’ufficio di Ripa, scongiurando così le previste chiusure estive, poi sollecitando una accelerazione dei tempi, alla luce dei disagi per gli utenti, in particolare per le persone anziane.

Problemi che hanno interessato anche gli stessi dipendenti di Poste, costretti in questi mesi a turni su più sedi, facendo fronte alla situazione emergenziale.

La notizia della riapertura è salutata con soddisfazione dal sindaco Lorenzo Alessandrini che, dalla notte stessa dell’assalto, ha seguito la vicenda passo dopo passo, facendosi portavoce delle problematiche vissute dai cittadini.

I lavori in corso da qualche giorno consentono quindi di ripristinare gli spazi danneggiati, dal contro soffitto al box delle consulenze e ai diversi sportelli, permettendo così la riattivazione dei servizi.

Ci sarà ancora da aspettare, invece, per i prelievi allo sportello automatico che non sarà pronto alla riapertura di giovedì ma verrà riattivato quanto prima, anche in considerazione del fatto che l’unico Atm disponibile sul territorio comunale è quello di Seravezza.

“Siamo felici per questa notizia – commenta il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini – proprio questa mattina ho visitato l’ufficio quercetano e ho potuto constatare di persona l’andamento dei lavori. Ringraziamo Poste Italiane per aver accolto le richieste dell’amministrazione comunale, finalizzate a cercare di mitigare i disagi, peraltro inevitabili, derivanti dalla chiusura dell’ufficio postale di Querceta. Sin dall’indomani dell’evento criminoso, l’amministrazione comunale si è fatta portavoce dei disagi e delle legittime preoccupazioni dei cittadini. La riapertura della sede quercetana era molto attesa, proprio per l’importanza di questo servizio a livello territoriale, trovandosi nel paese più popoloso del comune e quindi con un ampio bacino di utenza tra privati, uffici ed esercizi commerciali”.