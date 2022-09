Anfi Toscana, Domenico Bilo è il nuovo presidente

Anfi Toscana, sabato 17 e domenica 18 settembre nelle 14 sedi dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia dislocate nella regione Toscana, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle sue cariche sociali per il quinquennio 2022 – 2027.

Tra i 17 candidati, è stato eletto come nuovo presidente il sottotenente riservista Domenico Bilo, già presidente di Anfi nazionale sezione di Viareggio. Come membri del direttivo sono stati eletti 11 membri consiglieri, 3 sindaci revisori e 3 probiviri.

“Ringrazio tutti i 600, tra volontari di protezione civile e soci simpatizzanti iscritti all’associazione, per il riconoscimento conferitomi con questa elezione, che accetto con orgoglio – Queste le parole del neo eletto presidente, che prosegue – Consapevole della responsabilità che il ruolo mi conferisce e per ripagare tutti voi della fiducia accordatami, il mio impegno sarà quello di profondere ogni energia al servizio di Anfi Toscana al fine di garantirne il buon andamento e l’ulteriore costante progresso, con le autorevoli e competenti figure che sono state elette a coadiuvarmi e soprattutto con l’aiuto e l’esperienza dell’encomiabile presidente uscente il finanziere commendatore Marco Mugnaini che in questi 15 anni di mandato, lo ha reso sempre più di qualità”.