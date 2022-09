Sport e inclusione: in comodato alla Kuro Obi Fight Academy la palestra della Asl

L’azienda Usl Toscana nord ovest e la Kuro Obi Fight Academy hanno firmato il contratto con il quale la Asl concede in comodato d’uso all’associazione sportiva gli spazi della palestra del complesso distrettuale in via Comparini a Viareggio. La palestra, di cui l’Asl è proprietaria, ospita già diverse attività destinate alla riabilitazione motoria e al recupero funzionale a cui adesso si aggiungerà anche la disciplina della kick boxing dilettantistica per bimbi e ragazzi normodotati e diversamente abili. Vi parteciperanno anche i ragazzi seguiti dalle strutture Asl di neuropsichiatria e per l’integrazione sociale. Il contratto di comodato ha la durata di un anno, rinnovabile fino a tre anni.

L’Assl ha infatti valutato positivamente il valore sociale della nuova attività che si andrà ad aggiungere al ventaglio di offerte che la Zona distretto Versilia, grazie a numerosi progetti, propone per coniugare sport e disabilità. L’obiettivo è consentire ai diversamente abili e alle loro famiglie di scegliere la disciplina sportiva più idonea alle loro esigenze.

“Quando si parla di sport e disabilità è importante contare su più associazioni che possono proporre più discipline sportive da intraprendere: dalla vela all’ippica, dalla canoa al nuoto, per dare a tutti la possibilità di scegliere lo sport che più piace e che più è congeniale ai propri gusti, interessi e attitudini – dice Alessandro Campani, direttore della Zona distretto Versilia – Con l’attività che la Kuro Obi Fight Academy porterà avanti alla palestra di via dei Comparini aggiungiamo un ulteriore tassello ad un sistema che puntaa superare la logica dello sport per disabili per farlo diventare lo sport di tutti e per tutti”.