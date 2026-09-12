Forte dei Marmi cambia la viabilità per il funerale di Santini

Il Comune di Forte dei Marmi comunica l’a nnullamento del concerto jazz in programma domenica 13 settembre in piazza Garibaldi e un cambio di viabilità nell’occasione del funerale di Roberto Santini, titolare dello storico Bagno Piero di Forte dei Marmi, e trovato morto in casa a soli 63 anni.

In occasione della cerimonia funebre in programma domenica 13 settembre alle 17 nella chiesa di Sant’Ermete inoltre, considerata la significativa partecipazione prevista, il comune di Forte dei Marmi ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità: dalle 15 alle 19,30 sarà temporaneamente sospesa la Ztl cittadina e sarà consentito il transito e la sosta dei veicoli in piazza Marconi, per agevolare l’afflusso dei partecipanti.