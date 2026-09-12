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Forte dei Marmi cambia la viabilità per il funerale di Santini
Annullato anche il previsto concerto
Il Comune di Forte dei Marmi comunica l’annullamento del concerto jazz in programma domenica 13 settembre in piazza Garibaldi e un cambio di viabilità nell’occasione del funerale di Roberto Santini, titolare dello storico Bagno Piero di Forte dei Marmi, e trovato morto in casa a soli 63 anni.
In occasione della cerimonia funebre in programma domenica 13 settembre alle 17 nella chiesa di Sant’Ermete inoltre, considerata la significativa partecipazione prevista, il comune di Forte dei Marmi ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità: dalle 15 alle 19,30 sarà temporaneamente sospesa la Ztl cittadina e sarà consentito il transito e la sosta dei veicoli in piazza Marconi, per agevolare l’afflusso dei partecipanti.
In caso di necessità, la polizia locale potrà inoltre istituire il senso unico in via Mascagni, con direzione dalla via Provinciale verso via Vittorio Veneto (da nord a sud), e disporre la chiusura di via Di Ciolo nel tratto tra via Ponchielli e via Mascagni. Potranno essere adottate ulteriori disposizioni necessarie a garantire la sicurezza della circolazione e il regolare afflusso e deflusso dei partecipanti.