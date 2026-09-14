Convocato alle 9,30 del mattino il Consiglio sul ‘caso Salemi’: l’opposizione insorge

“Ancora una volta l’amministrazione comunale dimostra tutta la sua inadeguatezza nella gestione di una vicenda che riguarda l’intera città e che ormai è purtroppo nota a tutte le cronache nazionali”. I gruppi consiliari di opposizione, Marialina Marcucci sindaca, Pd e Fermi Mai, denunciano con forza “l’ennesima prova di chiusura e mancanza di responsabilità istituzionale da parte della maggioranza, che sceglie di blindare e secretare il confronto sul ‘caso Salemi’ anche in consiglio comunale”.

“Era stata infatti chiesta – spiegano – una seduta in orario tardo-pomeridiano o serale, per garantire la massima trasparenza e permettere a tutta la cittadinanza di partecipare e seguire il confronto, all’interno del quale sarà discussa la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni in virtù del comportamento riconosciuto dallo stesso assessore Salemi. La risposta? Un Consiglio convocato alle 9,30 del mattino, in seduta segreta al momento di discutere il caso. Non siamo di fronte a una vicenda privata, ma a una questione squisitamente pubblica, dato il ruolo istituzionale ricoperto: la maggioranza sta tentando di sminuire un fatto politico di rilevanza mediatica nazionale, derubricandolo a fatto personale pur di non risponderne davanti ai cittadini. La città ha il diritto di sapere cosa pensa la maggioranza di questa vicenda, e non subire in silenzio una scelta che è, prima di tutto, politica”.