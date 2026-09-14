Forte dei Marmi, l’assessora Galleni saluta studenti e studentesse per il rientro nelle aule

Con il suono della prima campanella prende il via domani (15 settembre), anche a Forte dei Marmi, il nuovo anno scolastico. Un momento importante per tanti bambini e ragazzi che tornano nelle aule e, soprattutto, per coloro che si preparano a vivere per la prima volta una nuova esperienza scolastica. A rivolgere agli alunni, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico l’augurio di buon lavoro è l’assessora alla pubblica istruzione Elisa Galleni.

“Il primo giorno di scuola porta sempre con sé emozione, curiosità e qualche comprensibile timore, soprattutto per i più piccoli che iniziano un nuovo percorso. A loro rivolgo un augurio particolare: che possano trovare nella scuola un luogo nel quale sentirsi accolti, crescere, imparare e costruire amicizie. Alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va invece il mio ringraziamento per il ruolo fondamentale che ogni giorno svolgono nell’accompagnare i nostri ragazzi”.

L’avvio del nuovo anno scolastico arriva al termine di un periodo nel quale il comune ha portato avanti diversi interventi di manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici, con lavori che hanno interessato aule, spazi comuni e strutture destinate alle attività degli alunni. Tra questi, interventi di imbiancatura nei plessi Guidi, Pascoli e Carducci, lavori di manutenzione alla copertura della Carducci, il rifacimento di pavimentazioni al nido Moscardino e altre opere di riqualificazione degli ambienti scolastici, oltre alla nuova pavimentazione della palestra della scuola Guidi. Un’attività che si affianca all’impegno del comune sul fronte dei servizi e dei progetti educativi, con l’obiettivo di offrire agli studenti e alle famiglie spazi sempre più curati, funzionali e accoglienti.

Un augurio particolare è rivolto anche alla nuova dirigente scolastica Nadia Ambrosioni, che assume la guida dell’Istituto comprensivo come dirigente titolare.”Alla dirigente Ambrosioni rivolgo, a nome mio e dell’amministrazione, i migliori auguri di buon lavoro – aggiunge Galleni – L’auspicio è che la presenza di una dirigenza titolare possa garantire continuità e rafforzare ulteriormente la collaborazione tra l’Istituto comprensivo e il comune, nell’interesse degli studenti, delle famiglie e di tutta la comunità scolastica”.