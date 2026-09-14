Stazzema, la lettera dell’assessora Anna Guidi per l’inizio dell’anno scolastico

L’accoglienza alla nuova dirigenza e l’augurio agli studenti: “La cultura colora l’esistenza di bellezza e le dona senso e significati”

L’assessora alla pubblica istruzione del Comune di Stazzema, Anna Guidi, ha scritto una lettera di saluto per l’inizio dell’anno scolastico dedicata alle studentesse e agli studenti del comune. “Auguro al mondo della scuola del nostro comune e a tutte le sue componenti un buon inizio di anno scolastico. Esprimo altresì un saluto di benvenuto alla Dirigente dottoressa Nella De Angeli, che ho già avuto modo di incontrare, e alla Disga dottoressa Sara Lodi“.

“Ho scelto per questo saluto una foto dove porto a spalla lo zaino, il mio per andare per monti, per scolari e allievi un oggetto fondamentale del corredo scolastico. Troppo pesante, quasi sempre. Reitero l’invito a trovare un modo di alleggerirlo per evitare danni alla schiena. Lo zaino vostro, detto questo, contiene libri, quaderni e matite, materiale imprenscindibile per lo studio. Materiale che concorre a fornire a voi saperi, competenze e cultura. Nel corso della vita, cari bambini e care bambine, ragazzi e ragazze, porterete zaini con diversi pesi e responsabilità. Vi assicuro che se avrete speso bene lo zaino di adesso conquistando un bagaglio culturale adeguato sarà più facile per voi portare i vari zaini che vi riserva il futuro”.