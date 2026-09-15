A Strettoia il ricordo solenne per l’82esimo anniversario della Liberazione di Pietrasanta

Prima di raggiungere la frazione collinare, si terranno i tradizionali momenti di omaggio in piazza Statuto (alle 9, al monumento ai caduti di tutte le guerre), in viale Apua (alle 9,30, al cippo dedicato al soldato americano Sadao Munemori, medaglia d’onore per il sacrificio compiuto in battaglia) e al cippo dell’Osterietta (alle 9,45, dove quattro civili furono fucilati durante la ritirata delle truppe tedesche).

Dalle 10,30 le celebrazioni si sposteranno a Strettoia: dopo la deposizione di una corona d’alloro al monumento della linea gotica, il corteo, aperto dalla Filarmonica di Capezzano Monte e composto da autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, raggiungerà piazza Perich, nel cuore del paese; qui, reso omaggio al monumento ai caduti, si terranno gli interventi istituzionali ‘presentati’ dallo storico versiliese Ezio Marcucci. A prendere la parola il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, lo storico Guido Bascherini e i rappresentanti delle associazioni.