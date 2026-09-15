Via del Mare: firmato il contratto per la realizzazione del secondo lotto

Firmato questa mattina (15 settembre) il contratto per la realizzazione dei lavori del secondo lotto della Via del Mare. Entra quindi nella fase decisiva uno degli interventi strategici per la viabilità di Viareggio: il collegamento tra la rotatoria di via delle Darsene e via Indipendenza.

Un appalto integrato da 7 milioni di euro che porta l’opera fuori dalla fase delle procedure e sempre più vicino a quella della realizzazione. Il prossimo passaggio sarà la progettazione esecutiva, per la quale il contratto stabilisce un termine di 90 giorni dall’ordine di avvio del Rup. Dopo l’approvazione del progetto e la consegna dei lavori potrà quindi aprirsi il cantiere vero e proprio, con 450 giorni naturali consecutivi previsti per completare l’intervento.

“Era uno degli obiettivi che ci eravamo dati per i primi cento giorni della nostra amministrazione. E ce l’abbiamo fatta – dichiara la sindaca Sara Grilli –. Sono stati tre mesi di polemiche incrociate, di politica spesso di bassissimo cabotaggio, di discussioni infinite che riempiono i social ma delle quali, credo, al tessuto economico e sociale della città interessa ben poco. Noi abbiamo scelto un’altra strada: rimanere sulla concretezza delle cose, lavorare e arrivare agli obiettivi che ci siamo dati. Questo contratto è uno di quei risultati.”

“Il secondo lotto della Via del Mare – aggiunge la sindaca – significa fare un passo avanti decisivo su un’infrastruttura determinante per la cantieristica viareggina e, soprattutto, per l’intero quartiere della Darsena, che con la realizzazione di questo nuovo collegamento potrà finalmente vedere allentarsi la morsa del traffico. È questo che significa per noi amministrare: affrontare problemi reali e costruire soluzioni capaci di cambiare concretamente la vita della città.”

L’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Gema Spa, capogruppo e mandataria, e Mga Srl manutenzioni generali autostrade. La progettazione esecutiva sarà curata dal raggruppamento di professionisti guidato da Miber ingegneria Srls, insieme a Emagy Sr e all’ingegner Giovanni Buratti.

“Un ringraziamento va alla Regione Toscana – sottolinea Grilli – per la collaborazione e l’attenzione riservata a un’opera strategica per Viareggio e per l’intero comparto della nautica. E adesso guardiamo già avanti: siamo in attesa del via libera per il terzo e ultimo lotto, quello che consentirà di completare definitivamente la Via del Mare. Confidiamo di poter dare presto alla città un’altra notizia importante.”

“La Via del Mare non è semplicemente una nuova strada – conclude Grilli – ma un’infrastruttura che incide sulla mobilità, sulla qualità della vita di un quartiere e sulla competitività di uno dei comparti economici più importanti di Viareggio. Mentre altri discutono, noi continuiamo a lavorare.”