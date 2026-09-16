Lavori|
Versilia/
Forte dei Marmi, una parte del cimitero chiude per lavori
16 settembre 2026 | 11:32
La chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione del massetto sulla terrazza attualmente interessata dai lavori
Giovedì 17 e venerdì 18 settembre sarà temporaneamente interdetto l’accesso alla galleria nuova, al piano primo, lato sud est (Pietrasanta/monti) del cimitero comunale di Forte dei Marmi.
La chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione del massetto sulla terrazza attualmente interessata dai lavori.
Salvo imprevisti, l’accesso potrà essere nuovamente consentito nelle giornate di sabato e domenica, attraverso un apposito tavolato in legno posizionato sul massetto.