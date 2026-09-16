Trentacinque anni fa la morte di Gabriele Pardini e Ilario Niccoli: il ricordo di Andrea Genovali

Il 16 settembre non è mai un giorno come gli altri per chi ha respirato la polvere e il sudore dei campi di Viareggio. Non lo è soprattutto dal 16 settembre 1991, un lunedì pomeriggio dal caldo temperato, uno di quei giorni in cui l’estate sembra non voler sfumare mai. Ma il destino, a volte, gioca di sponda con la fatalità e con l’incoscienza. Quel giorno maledetto, su un attraversamento di binari alle Cateratte di Viareggio il tempo si è fermato per sempre, dando uno scacco matto crudele e definitivo a due generazioni.

Da un lato del campo della vita c’era Ilario Niccoli, per tutti semplicemente il Carrara, allenatore, presidente, l’anima pulsante, il custode della memoria della Stella Rossa da lui fondata ben oltre mezzo secolo prime. Dall’altro, Gabriele Pardini, diciassette anni appena, una promessa tra i pali, le mani grandi e il futuro ancora tutto da scrivere. Quello schianto contro quel treno che andava a Civitavecchia, però, non si è limitato a spezzare due esistenze: ha messo fine a tre vite. Quella di Ilario, quella di Gabriele e quella della Stella Rossa di Viareggio, una società che era molto più di una squadra di calcio. Era una fucina di sogni.

La notizia rimbalza fino a Firenze, dove chi scrive studia all’università. È un colpo secco, allo stomaco, di quelli che ti lasciano senza fiato sul prato. In quei momenti i pensieri si intrecciano, confusi, senza una soluzione di continuità. C’è il contrasto violento tra il freddo del lutto e il calore dolce dei ricordi: le partite giocate al fianco di Ilario, i polmoni che bruciano negli allenamenti estivi dentro la Pineta di Ponente, all’ombra dei pini, dove si alimentavano i sogni di gloria sportiva.

E poi, nitido, riaffiora il volto di Gabriele. Un ragazzino timido, gentile, educato. Il portiere dei Giovanissimi quando, qualche anno prima, lo avevo incrociato sul campo per allenarlo, quando avevo già prematuramente appeso i miei guanti al chiodo. C’è un filo invisibile che lega i portieri, una solitudine condivisa. Gabriele custodiva dentro di sé gli stessi identici sogni di chi lo aveva preceduto. E proprio come me, stava crescendo nutrendosi dei racconti del Carrara.

Ilario era il narratore di quel regno. Ricordava a memoria le partite miliari della Stella Rossa, i nomi di quei ragazzi che avevano lasciato un segno indelebile nel pantheon sportivo di una squadra unica, inimitabile nel panorama calcistico giovanile versiliese. Nomi pesanti, nomi da far tremare le gambe: Marcello Lippi, Pietro Carmignani, e poi Ciardella, Gondoli, Gori, Amilcare Caprili e tantissimi altri. Leggende che da Viareggio erano volate anche fino al palcoscenico della serie A e della serie B.

Ma la vera rivelazione, il regalo più grande che Gabriele mi fece prima che il buio se lo portasse via, fu rivelarmi che in quel pantheon c’ero anch’io. Gabriele conosceva le mie partite, le mie parate. Le sapeva perché Ilario gliele aveva raccontate, ponendo il mio nome accanto a quei giganti del professionismo. Una stima silenziosa e immensa, custodita nei passaggi di consegne tra generazioni di numeri uno.

Oggi, a distanza di anni da quel maledetto pomeriggio, questo racconto diventa un dovere. Un argine contro l’oblio, perché la memoria di Ilario e Gabriele non vada dispersa nel vento della Versilia. Il pensiero per Gabriele fa ancora più male: una vita appena sbocciata, stroncata in modo drammatico e assurdo a diciassette anni, mentre inseguiva col sorriso quei traguardi umani e sportivi che meritava di raggiungere.

Il fischio finale di quella tragedia risuona ancora oggi. E mentre il tempo scorre, resta un pensiero profondo, silenzioso e infinito per i familiari di Gabriele, custodi di un dolore che, purtroppo, non troverà mai fine. Ma finché ci sarà qualcuno a raccontare le storie della Pineta, le parate di Gabriele e le parole di Ilario, la Stella Rossa continuerà a giocare la sua partita e noi, ormai vecchi ragazzi della Stella Rossa, insieme a Lei.