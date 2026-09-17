Nubifragio su Viareggio: salta il mercato in Passeggiata

Viareggio ancora una volta alle prese con strade allagate e forti disagi alla circolazione. La nuova ondata di maltempo che ha investito la Toscana nord-occidentale ha colpito in modo particolare la città e alcune zone della Versilia, creando difficoltà soprattutto questa mattina, nell’orario di ingresso a scuola.

L’acqua ha invaso anche la Passeggiata, rendendo impossibile lo svolgimento del mercato settimanale. Gli ambulanti, arrivati regolarmente per allestire i banchi, hanno dovuto rinunciare e lasciare l’area a causa del lento deflusso dell’acqua: non c’erano le condizioni per esporre la merce né per consentire ai clienti di avvicinarsi in sicurezza.

In alcune strade l’acqua è arrivata anche nelle cantine. Le caratteristiche del territorio, in diversi punti particolarmente basso rispetto al livello del mare, rendono complesso lo smaltimento delle piogge.

Problemi anche nell’Alta Versilia. A Pozzi, nel territorio di Seravezza, è stato chiuso un sottopasso a causa di una criticità collegata alla rete fognaria della statale Aurelia, utilizzata per lo smaltimento delle acque.

La perturbazione ha interessato più in generale tutta la costa apuana. Disagi alla viabilità si sono registrati anche a Massa e Carrara, con sottopassi e alcuni tratti urbani dell’Aurelia allagati. A Massa l’acqua ha invaso il sottopasso vicino allo stadio comunale ed è entrata in seminterrati e cantine. A Carrara le difficoltà maggiori hanno riguardato la circolazione, soprattutto nella frazione di Avenza. A Marina di Carrara, intorno alle 7, un fulmine ha colpito una colonnina elettrica, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.