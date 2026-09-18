Il Parco della Musica a pieno titolo alla Fondazione Festival Pucciniano: via libera della Giunta Grilli

Viareggio compie un nuovo passo nel percorso di consolidamento e valorizzazione delle proprie istituzioni culturali. La Giunta Grilli ha approvato la delibera per il conferimento in piena proprietà alla Fondazione Festival Pucciniano di aree e terreni comunali che costituiscono il complesso del Parco della Musica e le zone adiacenti a Torre del Lago Puccini. L’atto, che dovrà adesso essere portato in Consiglio comunale, prevede che il conferimento avvenga quale incremento del Fondo di dotazione della Fondazione Festival Pucciniano.

Un’operazione patrimoniale che si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale: rafforzare le Fondazioni che custodiscono e promuovono l’identità culturale di Viareggio, creando le condizioni perché possano programmare investimenti, accedere con maggiore forza a finanziamenti e sviluppare progetti di lungo periodo.

“È una scelta che guarda avanti e che rientra in un disegno preciso: rendere più forti le istituzioni culturali che rappresentano Viareggio nel mondo – dichiara la sindaca Sara Grilli –. Lo abbiamo fatto con la Fondazione Carnevale e intendiamo proseguire oggi con la Fondazione Festival Pucciniano. Carnevale e Puccini non sono soltanto due grandi manifestazioni: sono parte dell’identità della città, generano cultura, lavoro, turismo, relazioni internazionali e hanno bisogno di strumenti adeguati per programmare il futuro“.

Il conferimento riguarda due lotti. Il primo comprende aree e immobili già concessi alla Fondazione in diritto di superficie; il secondo comprende un’area scoperta recintata di circa 1.329 metri quadrati, attualmente adibita a piazzale e parcheggio. La perizia attribuisce ai beni del primo lotto un valore di 984.193,62 euro e a quelli del secondo lotto un valore di 79.740 euro, per un valore complessivo di 1.063.933,62 euro, arrotondato in perizia a 1,06 milioni di euro.

“Parliamo di un’area di grande impatto – continua la sindaca – affacciata sul Lago di Massaciuccoli, che ha enormi potenzialità e che deve diventare sempre di più un luogo vivo durante tutto l’anno: non soltanto il luogo del Festival, ma un polo della musica, della formazione, della produzione culturale e dei mestieri del teatro“.

Il passaggio alla piena proprietà consentirebbe soprattutto di superare l’attuale separazione tra la proprietà comunale del suolo e la proprietà superficiaria della Fondazione, riunendo in capo a quest’ultima la titolarità del complesso funzionale alle proprie attività. L’obiettivo è rendere più semplice e più efficace la programmazione degli interventi infrastrutturali e di manutenzione straordinaria e favorire la valorizzazione complessiva del Parco della Musica. La piena proprietà rappresenta inoltre uno strumento importante per accompagnare gli investimenti già programmati: dall’efficientamento energetico del Gran Teatro Giacomo Puccini alla ristrutturazione di Villa Caproni e degli altri fabbricati, fino alla progressiva attuazione del Masterplan I Luoghi del Cuore di Giacomo Puccini, che guarda alla realizzazione a Torre del Lago di un centro internazionale teatrale dedicato alla produzione, all’alta formazione musicale e ai mestieri del teatro.

La Fondazione ha già previsto nel Business Plan 2026-2030: 4.728.202 euro di interventi sul Gran Teatro, sugli accessi al Teatro e al Parco della Musica e della Scultura, su Villa Caproni e sugli altri fabbricati. A questi si aggiunge una prospettiva di ulteriori interventi infrastrutturali sul Parco della Musica per oltre 14 milioni di euro, subordinati alla progettazione, alle autorizzazioni necessarie e al reperimento delle relative fonti di finanziamento.

Il conferimento potrà inoltre aumentare la capacità della Fondazione di partecipare a bandi e accedere a finanziamenti pubblici, programmare direttamente interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, migliorare gli accessi al Teatro e al Parco e sviluppare nuove funzioni didattiche e museali.

L’operazione è accompagnata da una precisa tutela della destinazione pubblica e culturale del patrimonio: il conferimento è infatti subordinato all’impegno della Fondazione a destinare gli immobili alle finalità culturali e alla valorizzazione del Parco della Musica. Tutte le spese e gli oneri connessi all’operazione saranno inoltre a carico della Fondazione Festival Pucciniano.