Sp 34 dei Canipaletti, partita la messa in sicurezza: come cambia la viabilità

Nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, sarà istituito un senso unico alternato regolato dai movieri

Il presidente della Provincia Marcello Pierucci e il consigliere provinciale Federico Gilardetti sono arrivati sulla Sp 34 dei Canipaletti, in località Monte Pitoro, nel comune di Massarosa per visitare il cantiere aperto dalla Provincia per i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e adeguamento delle barriere paramassi sui versanti che sono stati interessati da due distinte frane nella primavera del 2025.

Intanto le ditte incaricate stanno lavorando su un primo versante, mentre per il secondo intervento si provvederà successivamente. L’importo dei lavori è di circa 70mila euro e l’intervento è svolto in collaborazione con il Comune di Massarosa. “Il quadro economico dei lavori sulla seconda frana che si trova nelle vicinanze della prima – spiega il consigliere massarosese Gilardetti – dovrebbe essere simile. I fondi per questo intervento saranno sbloccati dalla prossima variazione di bilancio che dovrà approvare il Consiglio provinciale in modo così da completare le opere di messa in sicurezza dei versanti dell’arteria provinciale e dare quindi organicità a tutto il progetto di ripristino”.

Nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, sarà istituito un senso unico alternato regolato dai movieri. Durante le operazioni di disgaggio della scarpata, i movieri provvederanno alla temporanea sospensione della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia per intervalli non superiori a 15 minuti. Gli orari sono stati stabiliti in funzione delle esigenze del trasporto pubblico. Il cantiere sarà attivo fino al 30 ottobre e, per consentire lo svolgimento dei lavori in tutta sicurezza, è stato istituito con un’ordinanza della Provincia il senso unico alternato.