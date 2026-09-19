Ad Arte Bvlg a Pietrasanta la personale di Alessio Bonini ‘Anno zero’

Si inaugura venerdì 2 ottobre alle 18 ad Arte Bvlg a Pietrasanta, la mostra personale di Alessio Bonini Anno zero. Archeologia della coscienza collettiva nel post-umano.

Abbiamo contattato Raffaele Capparelli responsabile comunicazione istituzionale Arte Bvlg che ha rilasciato una dichiarazione a Lucca in Diretta su questa loro nuova iniziativa.

“Arte Bvlg – rivela – prosegue nella promozione della cultura contemporanea. Cerchiamo di dare visibilità ed importanza agli artisti emergenti. Favorendo i giovanissimi che con impegno vogliono entrare nel mondo dell’arte. Per noi è un piacere farli conoscere sul territorio. Ci impegniamo costantemente a sostegno e per condividerne la bellezza e la riflessione culturale”.

Raffaele Capparelli ci presenta le opere in mostra. “La ricerca di Alessio Bonini nato a Genova, classe 1986 – dice Capparelli – vanta un’importante attività espositiva internazionale. Nella personale dell’artista visivo si presentano alcune opere. Come in un viaggio artistico speculativo e fenomenologico al confine tra materia, archeologia del futuro e post-umano. Dare ospitalità al progetto di Alessio Bonini è per noi motivo di profonda soddisfazione. Questa mostra è un’opportunità imperdibile di osservare una voce stimolante dell’arte contemporanea”.

Prosegue quindi il percorso avviato da Arte Bvlg nei suoi spazi espositivi a favore dell’arte emergente. “Lo facciamo con grande orgoglio. Dopo il successo dell’ultima recente mostra retrospettiva Romano Cagnoni. Da Pietrasanta a testimone della storia dedicata ad grande nome e maestro della fotografia, riproponiamo un giovane artista emergente. Prima di un’ultima importante mostra sempre quest’anno. La nostra – prosegue Raffaele Capparelli – è quindi una vetrina unica. Siamo molto attivi sul territorio. Con l’ultima esposizione su Romano Cagnoni, abbiamo registrato un incremento maggiore di visitatori. Il tutto è davvero molto positivo, direi un successo. L’iniziativa, promossa da Bvlg, si inserisce nel prestigioso ciclo di esposizioni dedicate ai linguaggi e ai protagonisti della ricerca contemporanea. Realizzate sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi e con il coordinamento di Mutua Bvlg, responsabile della progettazione e della realizzazione delle fasi della mostra”.