L'intervento|
Lunedì il Consiglio sul ‘caso Salemi’, il gruppo Marcucci conferma il sì alla mozione di sfiducia
I consiglieri: “Vogliamo una risposta semplice alla domanda se la condotta dell’assessore sia ritenuta adeguata per un assessore”
Il gruppo consiliare di opposizione Marialina Marcucci Sindaca coalizione Viareggio Mon Amour interviene nuovamente sul caso Salemi, ribadendo con fermezza la propria posizione in vista del prossimo consiglio comunale, previsto lunedì (21 settembre). Al centro del dibattito ci sarà la discussione della mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore, presentata in modo compatto da tutte le forze di minoranza.
“Questa mozione – spiegano i rappresentanti del gruppo – ha un obiettivo chiaro e lineare: chiede all’amministrazione e a tutto il Consiglio comunale di esprimersi su un unico, fondamentale punto. Vogliamo sapere se la condotta dell’assessore, ormai nota a tutti, ampiamente riportata dagli organi di stampa e letta dall’intera cittadinanza, sia ritenuta adeguata e rispettosa delle istituzioni che un assessore ha l’onore e l’onere di rappresentare“.
Dalla lista civica viene evidenziato come, ad oggi, non sia pervenuta alcuna risposta ufficiale da parte della sindaca Sara Grilli. Un silenzio che il gruppo giudica non più tollerabile.
“A chiedere trasparenza e risposte non siamo solo noi come forze politiche, ma è l’intera città – continuano i consiglieri –. Quanto accaduto non può essere minimizzato o derubricato a fatto personale; l’adeguatezza e la credibilità di una classe politica si misurano proprio in momenti come questo”.
Il gruppo consiliare conclude confermando la linea che terrà in aula: “Porteremo queste precise ragioni all’attenzione dell’assise e sosterremo con assoluta coerenza e convinzione la mozione di sfiducia”.