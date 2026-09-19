Lunedì il Consiglio sul ‘caso Salemi’, il gruppo Marcucci conferma il sì alla mozione di sfiducia

“Questa mozione – spiegano i rappresentanti del gruppo – ha un obiettivo chiaro e lineare: chiede all’amministrazione e a tutto il Consiglio comunale di esprimersi su un unico, fondamentale punto. Vogliamo sapere se la condotta dell’assessore, ormai nota a tutti, ampiamente riportata dagli organi di stampa e letta dall’intera cittadinanza, sia ritenuta adeguata e rispettosa delle istituzioni che un assessore ha l’onore e l’onere di rappresentare“.