Palazzo mediceo di Seravezza, accordo di programma Regione-Comune dopo lo stanziamento di 400mila euro

Lo stanziamento di quasi 400mila euro inserito dalla Regione nella variazione di bilancio dello scorso 8 luglio per attuare una serie di opere edili ed impiantistiche nel Palazzo mediceo di Seravezza, per migliorarne la sicurezza e dotarlo di nuovi sistemi di allarme, illuminazione e di rilevazione delle emergenze è stato tradotto nell’accordo di programma con il Comune, approvato dalla giunta regionale il 14 settembre con la delibera 1091, che indica tempi e modi per l’erogazione del finanziamento nel quadro delle iniziative di valorizzazione della Toscana diffusa, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.