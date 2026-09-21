Caso Salemi, respinta la mozione di sfiducia in aula dopo una mattinata ad alta tensione

La maggioranza tiene in aula a Viareggio e respinge la mozione di sfiducia presentata contro Rodolfo Salemi. È questo l’esito del consiglio comunale straordinario richiesto con urgenza dall’opposizione e svoltosi oggi (21 settembre) per affrontare il caso esploso nei giorni scorsi attorno all’assessore allo sport, finito al centro di furiose polemiche per aver condiviso la posizione dei posti di blocco delle forze dell’ordine all’interno del gruppo Telegram Anonymous Versilia, realtà che conta oltre 5mila iscritti.

La vicenda, che ha conquistato un ampio risalto sulle cronache nazionali, ha provocato forti reazioni in città e sollevato le vivaci proteste anche di alcuni sindacati delle forze dell’ordine, le quali avevano sollecitato una presa di posizione netta da parte del municipio dopo che la sindaca Sara Grilli aveva deciso di respingere le dimissioni rassegnate dallo stesso Salemi.

Mentre all’esterno del municipio si è radunato un presidio di cittadini con cartelli di protesta, all’interno della sala consiliare hanno fatto discutere due assenze pesanti. La prima è stata quella dello stesso assessore Salemi, rimasto fuori dall’aula per l’intera durata della seduta alla luce del parere espresso dal prefetto, che ha escluso deroghe per consentire la sua presenza durante le fasi del voto che lo riguardavano direttamente. La seconda assenza ha riguardato invece i rappresentanti di Forza Italia, a partire dal consigliere Vittorio Fantoni (assenza giustificata in apertura di seduta) — che non aveva nascosto forti perplessità sulla linea tenuta dalla prima cittadina — insieme all’assessora al welfare Viviana Marcucci, anch’essa esponente del partito azzurro.

Intanto è atteso per domani (22 settembre) il pronunciamento del Tar in merito alle verifiche sulle schede delle elezioni di primavera.

Le operazioni di voto sono scattate dopo oltre un’ora di acceso dibattito e a seguito del rigetto della richiesta, avanzata dalle minoranze, di procedere con voto palese. Va ricordato che l’eventuale approvazione della sfiducia non avrebbe comunque determinato la decadenza automatica dell’assessore, trattandosi di una prerogativa riservata per legge alla scelta finale della sindaca.

L’esito dell’urna segreta si è chiuso con 15 voti contrari alla sfiducia e 9 favorevoli, certificando la tenuta compatta della maggioranza a sostegno dell’amministrazione.

“I gruppi di maggioranza – questa la nota al termine delle votazioni – respingono con fermezza le accuse di scarsa trasparenza rivolte all’amministrazione in merito alla decisione di discutere in seduta segreta la mozione riguardante un assessore comunale. Non c’è stata alcuna volontà di sottrarre qualcosa alla città, né tantomeno di impedire il confronto politico. C’è stata semplicemente l’applicazione delle regole. Il parere espresso dal segretario generale del Comune è estremamente chiaro: lo statuto stabilisce come principio generale la pubblicità delle sedute, ma il regolamento consiliare prevede espressamente la possibilità della seduta segreta in situazioni particolari. Nel caso in questione, la mozione chiede ai consiglieri di esprimere valutazioni sulle qualità, sui comportamenti e sull’adeguatezza personale e istituzionale di una singola persona. Il segretario generale richiama inoltre due pareri del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, secondo i quali la pubblicità può essere derogata quando si affrontano questioni riguardanti singole persone e sussiste un’effettiva esigenza di riservatezza, nonché quando il Consiglio è chiamato a formulare apprezzamenti o giudizi discrezionali sulle qualità o sugli atti di una persona. Per questo riteniamo del tutto strumentale rappresentare la seduta segreta come un espediente per nascondere qualcosa. E consideriamo ancora più grave che il confronto politico possa degenerare fino ad arrivare ad accuse e parole come ‘delinquenti’, come si è sentito urlare in aula. Il dissenso, anche durissimo, è legittimo. La delegittimazione personale e l’insulto non possono invece sostituire il confronto sui fatti e sulle regole”.

“C’è poi un limite che, per noi, dovrebbe essere condiviso da tutti: il dolore delle famiglie e la scomparsa di giovani vite non possono diventare strumenti della contrapposizione politica – prosegue la maggioranza – Vicende umane così dolorose meritano rispetto, misura e responsabilità. Utilizzarle per alimentare uno scontro che riguarda altri fatti, altre responsabilità e altre valutazioni significa sovrapporre piani che devono restare distinti. Quei ragazzi e il dolore delle loro famiglie non hanno nulla a che vedere con una battaglia politica sulla permanenza o meno di un assessore in giunta. La maggioranza non intende sottrarsi a nessun confronto. Lo farà nelle sedi previste, assumendosi pienamente la responsabilità delle proprie posizioni, ma senza accettare che il rispetto di una disposizione regolamentare venga trasformato nell’accusa di voler mettere il silenziatore al Consiglio comunale. Va ricordato, inoltre, un altro elemento istituzionale essenziale. La mozione può legittimamente esprimere una valutazione politica del Consiglio, ma il rapporto fiduciario dell’assessore è con il sindaco, che lo nomina e al quale l’ordinamento attribuisce il potere di revoca. Il Consiglio può dunque esprimere la propria posizione politica, ma il voto su una mozione non si sostituisce alle prerogative che la legge attribuisce al sindaco. E proprio perché non abbiamo nulla da nascondere, riteniamo importante che siano conosciute le ragioni della scelta compiuta: non una decisione presa per convenienza politica, ma un’indicazione fondata sul regolamento comunale e supportata dai richiami del segretario generale ai pareri del ministero dell’interno e alla giurisprudenza. La commissione capigruppo si è peraltro espressa nel senso dello svolgimento in forma segreta della parte della seduta dedicata alla mozione”.

“La trasparenza non significa ignorare le regole. Significa rispettarle, spiegare le proprie decisioni e assumersene pubblicamente la responsabilità. È esattamente ciò che questa maggioranza sta facendo”.

Ironico il commento dell’ex sindaco, Giorgio Del Ghingaro: “Cronache dall’opposizione: abbracciano un pino per salvarlo dal taglio, al primo temporale il pino cade da solo. Dicono che lo stadio dei Pini è in condizioni pietose, ma ci si gioca una finale del campionato femminile di serie A, in diretta su Rai 2 e Sky, stadio bellissimo. Hanno un consigliere che fa il moralizzatore. Gli contestano l’incompatibilità. Dice che non c’è. Poi si dimette dalla carica dichiarando che era incompatibile. Presentano la mozione di sfiducia all’assessore Salemi, con relativo cancan per settimane. Risultato: bocciata 15 a 9. Quindi in tre mesi sono riusciti a perdere contro un pino, uno stadio, una incompatibilità e un assessore. Più che opposizione direi tre mesi di autolesionismo; lanciano accuse come boomerang e puntualmente gli tornano indietro. E siamo solo a settembre. Chissà quali chicche ci riserverà il futuro”.