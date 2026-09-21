L'appuntamento|
‘Libri in Villa’: il martedì pomeriggio di Villa Argentina si accende con storie, idee e autori
La Provincia di Lucca invita – negli spazi liberty della dimora viareggina – case editrici, associazioni e autori a proporre le proprie novità
Libri, saggi, romanzi, poesia, ma soprattutto occasioni di incontro, dialogo e confronto: Villa Argentina, a Viareggio, con i suoi spazi ricchi di storia e di fascino, si conferma un luogo privilegiato per ospitare appuntamenti dedicati all’arte.
È in questo contesto che si inserisce Libri in Villa, la rassegna che il martedì pomeriggio porta negli spazi della dimora liberty presentazioni di volumi, incontri con scrittori, studiosi e poeti, offrendo al pubblico occasioni per conoscere nuove opere, approfondire temi e, soprattutto, incontrare chi i libri li scrive e li vive.
“Villa Argentina non è soltanto un gioiello del nostro patrimonio artistico e architettonico – sottolinea il presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci – ma è un luogo nel quale l’arte e la cultura continuano a essere vive. Vogliamo che questi spazi accolgano idee, storie, voci e occasioni di confronto. Le presentazioni dei libri rappresentano perfettamente questa vocazione: mettono insieme la bellezza della Villa e quella della parola, creando un rapporto diretto tra gli autori e il pubblico. Per questo ci fa piacere che editori, librerie, associazioni e autori possano guardare a Villa Argentina come a un luogo dove presentare e condividere i propri progetti”.
Un appuntamento, quindi, quello di Libri in Villa che contribuisce a rafforzare la vocazione culturale di Villa Argentina, gestita dalla Provincia di Lucca, e che ben si inserisce nella storia e nell’identità di un luogo da sempre legato all’arte, alla bellezza e alla cultura.
Proprio per dare continuità e nuova linfa a Libri in Villa, la Provincia guarda con interesse alle proposte provenienti dal mondo dell’editoria e della cultura. Case editrici, librerie, associazioni e autori che desiderino presentare un’opera o dare vita a un incontro letterario possono trovare nel martedì pomeriggio di Villa Argentina uno spazio dedicato, inserito in una programmazione culturale ormai riconoscibile e in una cornice di particolare fascino: per questo l’ente di Palazzo Ducale invita a prenotarsi per avere uno spazio in questo calendario di appuntamenti.
L’obiettivo è continuare a fare della Villa non soltanto uno spazio da visitare, ma un luogo vivo e aperto, nel quale le diverse espressioni della cultura possano incontrarsi e trovare nuove occasioni per raggiungere il pubblico. Una porta aperta, dunque, alle storie, alle idee e alle parole: perché Villa Argentina possa essere sempre più una casa per i libri e per chi li scrive, li pubblica, li racconta e, naturalmente, li legge.