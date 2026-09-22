La decisione|
Forte dei Marmi, prolungata a stagione balneare fino al primo novembre 2026 compreso
Il sindaco: “Il turismo cambia e dobbiamo essere capaci di interpretare questo cambiamento”
“Forte dei Marmi deve saper vivere sempre di più oltre i mesi tradizionalmente estivi. Prolungare la stagione significa sostenere le attività, offrire maggiori opportunità a residenti e ospiti e accompagnare un cambiamento che è già in corso. Vogliamo un paese vivo più a lungo durante l’anno, capace di cogliere nuove opportunità senza perdere la propria identità e la qualità che da sempre lo contraddistinguono“. Lo dichiara il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi.
Con questo obiettivo, l’amministrazione comunale ha disposto il prolungamento della stagione balneare fino al primo novembre 2026 compreso, alla luce del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli.
Una scelta concreta, che si inserisce però in una prospettiva più ampia: allungare progressivamente la stagione e far vivere Forte dei Marmi oltre i mesi estivi, valorizzando le caratteristiche che hanno reso il paese una delle principali destinazioni turistiche italiane.
Gli stabilimenti balneari potranno proseguire fino al primo novembre le attività stagionali previste dal regolamento comunale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza balneare.
La proroga riguarda anche le aperture serali: gli stabilimenti che non hanno ancora raggiunto il limite massimo delle 40 aperture previste per il 2026 potranno utilizzarle fino alla nuova scadenza.
“Il turismo cambia e dobbiamo essere capaci di interpretare questo cambiamento. Allungare la stagione – prosegue Murzi – non significa trasformare Forte dei Marmi in qualcosa di diverso, ma valorizzare meglio quello che già siamo. Non dobbiamo rincorrere altri modelli: dobbiamo continuare a essere Forte dei Marmi, aprendoci al futuro senza rinunciare alla nostra identità“.
“La sfida dei prossimi anni – conclude il primo cittadino – sarà proprio questa: innovare senza perdere la nostra tradizione, aumentare la qualità senza perdere la nostra identità e creare nuove opportunità senza perdere il paese. In altre parole, cambiare senza snaturarsi“.