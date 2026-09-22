Forte dei Marmi, prolungata a stagione balneare fino al primo novembre 2026 compreso

“Forte dei Marmi deve saper vivere sempre di più oltre i mesi tradizionalmente estivi. Prolungare la stagione significa sostenere le attività, offrire maggiori opportunità a residenti e ospiti e accompagnare un cambiamento che è già in corso. Vogliamo un paese vivo più a lungo durante l’anno, capace di cogliere nuove opportunità senza perdere la propria identità e la qualità che da sempre lo contraddistinguono“. Lo dichiara il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi.